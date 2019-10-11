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Ветеринар в Тольятти пойдет под суд из-за поставок военным зараженного мяса

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит уголовное дело в отношении главного специалиста тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных государственного учреждения "Самарское ветеринарное объединение", обвиняемого во взяточничестве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 годы обвиняемый несколько раз получал взятки на общую сумму более 722 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на мясо без осмотра и проверки этой продукции.

Кроме того, в результате действий обвиняемого, в воинскую часть была поставлена партия говядины, зараженной бактерией Listeria monocytogenes (вызывает опасное инфекционное заболевание листериоз), весом 988 килограмм, "что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей".

Специалист обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

СКР Самарская область

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