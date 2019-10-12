В Ленинградской области подросток скончался после укола врачей скорой помощи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба областного СКР в субботу.

По предварительным данным, в минувшую пятницу 14-летний школьник из Приозерска почувствовал недомогание, и родители вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали ребенку помощь, но он скончался, сообщили в СКР.

Информированный источник в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что ранее мальчик находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Однако диагноз не подтвердился и его выписали. В день инцидента подростку снова стало плохо, врачи скорой сделали ему укол. Школьник скончался через полчаса после приезда бригады.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.