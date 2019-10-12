Поиск

В Ленинградской области подросток скончался после укола врачей скорой помощи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба областного СКР в субботу.

По предварительным данным, в минувшую пятницу 14-летний школьник из Приозерска почувствовал недомогание, и родители вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали ребенку помощь, но он скончался, сообщили в СКР.

Информированный источник в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что ранее мальчик находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Однако диагноз не подтвердился и его выписали. В день инцидента подростку снова стало плохо, врачи скорой сделали ему укол. Школьник скончался через полчаса после приезда бригады.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ленинградская область

Новости

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Что произошло за день: суббота, 12 октября

Источник сообщил, что погибший мальчик из "Артека" был в некритическом состоянии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Отдыхавший в "Артеке" мальчик умер в крымской больнице

Путин заявил, что в Москве чувствуют угрозу от приближения НАТО к границам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');