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СКР завел дело по факту смерти ребенка, скончавшегося после укола врача скорой

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - После обращения депутата Госдумы Михаила Романова к главе Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину ведомство возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка, скончавшегося после укола сотрудника скорой помощи.

Об этом журналистам в четверг сообщил сам парламентарий, уточнив, что получил от СКР ответ на свой запрос по данной ситуации. В ответе говорится, что дело заведено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СКР намерен проверить полноту и правильность лечения ребенка, в рамках расследования дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, рассказал Романов.

В ответе также отмечается, что ход и результаты расследования дела взяты под контроль центральным аппаратом СКР. Депутат напомнил, что его запрос касался смерти 14-летнего подростка 11 октября в городе Приозерск Ленинградской области.

"Мальчик вернулся домой из школы, его состояние резко ухудшилось: примерно за полчаса до смерти у школьника началась обильная рвота. Прибывшие по вызову родителей медики сделали мальчику укол, после чего подросток перестал подавать признаки жизни", - сказал парламентарий.

Он отметил, что за неделю до смерти ребенка выписали из Приозерской межрайонной больницы, где он находился с подозрением на гастрит, однако этот диагноз не подтвердился.

Романов также сослался на то, что обращения жителей Приозерска и подтолкнули его обратиться к главе СКР с просьбой проверить действия врачей скорой помощи, а также действия специалистов Приозерской межрайонной больницы, сначала обнаруживших у подростка гастрит и за неделю до смерти мальчика признавших диагноз неверным.

"Необходимо выяснить, что стало причиной трагедии: является ли смерть мальчика результатом врачебной ошибки или халатности, какой квалификацией обладали прибывшие по вызову медики, в каком физическом состоянии они сами находились, качественными ли были введенные пациенту препараты, не истек ли срок их годности. Важно точно выявить причины, вероятно, ошибочного диагностирования болезни и назначения фатально неверного метода снятия ее симптомов. Качественно проведенная проверка всех обстоятельств этой трагедии, возможно, позволит избежать подобных случаев в будущем", - считает депутат.

Также он отметил, что СКР квалифицировал предполагаемое преступление как "причинение смерти по неосторожности". Романов напомнил, что наказание за такое преступление, согласно УК РФ, - лишение свободы до двух лет. Если по результатам назначенной СКР проверки врачей, лечивших ребенка, заподозрят в причастности к его смерти, дело могут переквалифицировать по ч.2 ст.109 - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, не исключил Романов.

"Здесь наказание более строгое - до трех лет тюремного заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Важно, что контроль расследования в центральном аппарате Следственного комитета РФ не даст возможности виновным уйти от ответственности", - сказал Романов.

Михаил Романов СКР Госдума Александр Бастрыкин Приозерск Ленинградская область

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