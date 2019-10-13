В Екатеринбурге приступили к подсчету голосов, чтобы выбрать места для храма

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Проведенный в воскресенье опрос по выбору места храма святой Екатерины в Екатеринбурге выполнил поставленную задачу, сообщил на брифинге журналистам глав города Александр Высокинский.

"Мы рады что такое количество людей пришло... цель которую мы ставили мы достигли", - сказал Высокинский.

По его сведениям, комиссия уже приступила к подсчету голосов и должна завершить его к 5-6 утра понедельника.

По словам мэра, в ходе голосования была использована половина подготовленных опросных листов.

"Всего было подготовлено около 200 тыс. опросных листов, из них 100 тыс. (оставшихся) бюллетеней будет утилизирована ", - уточнил глава.

Ранее сообщалось, что в опросе приняло участие почти 100 тыс. жителей Екатеринбурга или 9%.

По данным экзитпола в опросе лидирует площадка на улице Горького, 17, поддержанная епархией. Из числа опрошенных на выходе из участков за нее проголосовало более 43%.

Ранее сообщалось, что итоги опроса жителей подведут 14 октября. Горожане выбирали одну из двух площадок: участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Кворум в 1% для признания опроса состоявшимся был достигнут в первые часы голосования. Опрос проходил на 51 участке до 20 часов вечера.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября.

Исторический храм святой Екатерины был взорван в марте 1930 года. В начале 90-х годов на этом месте был установлен памятный крест, а 1998 году к 275-летию Екатеринбурга здесь была построена часовня с пятью куполами.