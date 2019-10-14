Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в Прибайкалье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в воскресенье вечером на западе Бурятии в 27 км от населенного пункта Сорок, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:29 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 52.10 градуса северной широты и 100.02 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 25 - 30 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в западной части Бурятии и Иркутской области, в сопредельных районах Монголии и в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.