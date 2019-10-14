Минобороны РФ анонсировало масштабные учения с пусками ракет 15-17 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные проведут 16 запусков крылатых и баллистических ракет в рамках учения 15-17 октября, сообщили в Минобороны РФ.

"Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны", - сообщил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

"Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", - сообщил генерал.

Он отметил, что "на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования".

По данным военного ведомства, в ходе стратегического командно-штабного учения задействуют около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.