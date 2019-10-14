В Минобороны РФ заверили, что учения "Гром-2019" не направлены против других стран

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Учения стратегических ядерных сил (СЯС) "Гром-2019" носят оборонительный характер и не направлены против отдельных государств или коалиций стран, заявил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Как сказал Ильин в понедельник на брифинге для иностранных атташе, цель данных учений - отработка вопросов "применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии".

Генерал подчеркнул, что учения носят плановый, сугубо оборонительный характер и имеют целью обучение войск действиям по сдерживанию вероятного противника. Маневры также позволят российской армии отработать новые способы применения сил и средств, отметил Ильин.

Генерал добавил, что предоставление сведений по подобным учениям не предусмотрено какими-либо международными обязательствами и является добровольным жестом.

По данным Минобороны РФ, на брифинге присутствовали около 100 представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран.

Ранее в понедельник Ильин в ходе брифинга сообщил, что вышеупомянутые учения пройдут 15-17 октября, в их рамках военные проведут 16 запусков крылатых и баллистических ракет.