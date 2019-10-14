Один человек погиб при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Межквартирные перекрытия рухнули в пятиэтажке в Приморье, есть погибший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По его словам, в пятиэтажном панельном доме в поселке Новонежино рухнули межквартирные перекрытия и часть потолочной плиты между пятым и четвертым этажом", - сказал источник.
По предварительным данным, есть погибший. "Погиб проживавший в квартире мужчина", - заявил источник.
Данные о пострадавших уточняются.