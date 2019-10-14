Один человек погиб при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Межквартирные перекрытия рухнули в пятиэтажке в Приморье, есть погибший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По его словам, в пятиэтажном панельном доме в поселке Новонежино рухнули межквартирные перекрытия и часть потолочной плиты между пятым и четвертым этажом", - сказал источник.

По предварительным данным, есть погибший. "Погиб проживавший в квартире мужчина", - заявил источник.

Данные о пострадавших уточняются.