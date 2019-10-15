В СКР научились устанавливать личности людей в масках

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой.

Ведомство разместило на канале YouTube первую видеопрограмму из цикла "Чудеса криминалистики".

"Те, кто сейчас идет на преступление сознательно, уже научились работать "на камеру" - прятать лицо под маской, надевать объемную одежду, под которой телосложение не угадывается", - сказал ведущий программы.

Один из таких преступников, по его словам, убил коммерсанта в Тамбове. Убийца попал на записи камер уличного наблюдения, но опознать его не представлялось возможным. Тогда следователь назначил видеотехническую экспертизу, которая с точностью до сантиметров определила параметры лица и телосложения подозреваемого, а также цвет одежды, которая была на нем в момент преступления.

"Под натиском собранных доказательств обвиняемому оставалось только одно - признаться в совершенном преступлении", - сказал следователь, проводивший расследование.

В другом случае московские следователи доказали вину мужчины в насильственных преступлениях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого.