Замкоординатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" задержан в Казани

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов утром во вторник провели обыск у заместителя координатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева в Казани и задержали его, сообщил "Интерфаксe" сотрудник казанского штаба оппозиционера Алексея Навального Данил Нургалеев.

"Был обыск, Азата увезли на допрос. Куда - не известно", - сказал Нургалеев.

Он напомнил, что Габдульвалеев сотрудничал с казанским штабом оппозиционера при подготовке наблюдателей к выборам.

Ранее во вторник сообщалось об обысках у сотрудников штабов Навального в нескольких регионах Поволжья.