Поиск

Замкоординатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" задержан в Казани

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов утром во вторник провели обыск у заместителя координатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева в Казани и задержали его, сообщил "Интерфаксe" сотрудник казанского штаба оппозиционера Алексея Навального Данил Нургалеев.

"Был обыск, Азата увезли на допрос. Куда - не известно", - сказал Нургалеев.

Он напомнил, что Габдульвалеев сотрудничал с казанским штабом оппозиционера при подготовке наблюдателей к выборам.

Ранее во вторник сообщалось об обысках у сотрудников штабов Навального в нескольких регионах Поволжья.

Татарстан Казань Азат Габдульвалеев

Новости по теме

Новости

На Ставрополье нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Красноярске задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти

В Красноярске задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти

СКР сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Обыски у сотрудников ФБК начались в 15 городах

Обыски у сотрудников ФБК начались в 15 городах

Сотрудники нескольких штабов Навального в Поволжье сообщили об обысках

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

"Ъ" узнал о гибели участника реконструкции ДТП под Нижним Новгородом

"Ъ" узнал о гибели участника реконструкции ДТП под Нижним Новгородом

СК назвал взрыв водонагревателя возможной причиной обрушения дома в Приморье

Глава комитета по благоустройству Петербурга Рублевский ушел в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');