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Сотрудники нескольких штабов Навального в Поволжье сообщили об обысках

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - У сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального и активистов в городах Поволжья во вторник проходят обыски.

В Уфе следственные мероприятия идут по месту жительства двух волонтеров, сообщила "Интерфаксу" координатор штаба Лилия Чанышева. По ее словам, обыски проходят у Ольги Комлевой и Альберта Гаскарова, которые успели сообщить об этом до того, как у них изъяли телефоны.

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Также обыск по месту жительства одного из волонтеров начаося во вторник утром в Чебоксарах, об этом говорится на странице штаба в соцсети.

Сотрудник штаба Навального в Самаре Евгений Трубченко также сообщил в фейсбуке, что к нему пришли с обысками. Его телефон не отвечает.

Штаб Навального в Ижевске информирует в соцсетях об обыске у одной из сотрудниц. "Очередная волна обысков в штабах Навального. В Ижевске это уже третья. Силовики пришли домой к сотруднице штаба", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно об обысках в штабе Навального во Владивостоке, там заявили о задержании экс- координатора штаба Владимира Дубовского. Кроме того, обыски начались у бывших сотрудников штаба оппозиционера в Кемерово и Новокузнецке.

Поволжье Уфа Чебоксары Самара

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