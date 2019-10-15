Названы российские регионы-антилидеры по числу "пьяных" преступлений

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество преступлений в России (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в первом полугодии 2019 года сократилось на 8,7%, до 167,97 тысяч, сообщили "Интерфаксу" в Центре разработки национальной алкогольной политики.

Наибольшее количество "пьяных" преступлений было зафиксировано в Башкортостане - 6669 случаев (84,5% к соответствующему периоду 2018 года) и Свердловской области - 6455 случаев (96,4%).

Наименьшее количество преступлений зафиксировано в Ингушетии - 35 случаев (76,1% к соответствующему периоду 2018 года).

В Москве количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по итогам I полугодия составило 3586 (97,6% к соответствующему периоду 2018 года), в Московской области - 5387 (90,2%), в Санкт-Петербурге - 1792 случая (108,9%).