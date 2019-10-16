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Сибирские ученые разработали метод получения антител для вакцин против многих патогенов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ, Новосибирск) разработали эффективный способ получения антител, который позволит сократить время и затраты на создание вакцин против большинства вирусных и бактериальных агентов, в том числе против ВИЧ, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Метод основан на выделении у донора В-лимфоцитов (В-клеток), отвечающих за синтез антител против патогенов (вирусов, бактерий, грибков, паразитов и дефектных клеток организма), и определении последовательности ДНК в их генах антител.

При этом их специфичность, то есть "направленность" на конкретный патоген, определяется для 90 - 100% выделенных клеток.

"Если мы ищем антитела против условного "белка Х", то B-клетка с этим белком крепко свяжется. Мы помечаем белок, к примеру, зеленой флуоресцентной краской. Он облепляет нужную В-клетку, и она тоже становится зеленой. Принцип примерно такой же, как у рыбалки: мы ловим рыб на очень изысканную наживку, которая по вкусу только одному их виду", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории иммуногенетики ИМКБ Андрея Горчакова.

После этого с помощью полимеразной цепной реакции ученые многократно увеличивают число интересующих фрагментов ДНК в пробе.

"Мы работаем с B-клетками, полученными исключительно из крови здоровых доноров. Да, антитела против ВИЧ, способные нейтрализовать большинство вариантов ВИЧ-1, найдены, но у больных людей, а чтобы они появились у здорового человека, нужно сильно постараться. И мы стараемся. Чем о большем числе B-клеток, способных формировать антитела против ВИЧ-1, мы получим информацию, тем лучше", - отмечает Горчаков.

Ученые разработали "наживку", с помощью которой рассчитывают найти В-лимфоциты, продуцирующие антитела против ВИЧ-1.

"Если в дальнейшем мы обнаружим у здорового человека необходимое количество B-лимфоцитов, которые обладают нужными свойствами (несут именно те гены иммуноглобулинов, на которые мы рассчитываем), то у нас есть основания на следующем этапе уже переходить к испытаниям - сначала на мышах и обезьянах, а в перспективе и на людях", - добавляет соавтор исследования, старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики ИМКБ Сергей Гусельников.

Новосибирск

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