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Бывшего главу новосибирского центра "Вектор" оштрафовали на 20 000 рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новосибирский районный суд оштрафовал на 20 000 рублей бывшего и.о. гендиректора центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Валерия Михеева и освободил его от уголовного преследования. Об этом сообщил адвокат бывшего менеджера Геннадий Шишебаров.

По его словам, гособвинитель был против этого решения.

Михееву вменяли злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК).

По версии следствия, он подписал акты приемки не до конца выполненных строительно-монтажных работ по кондиционированию и вентиляции при реконструкции одного из корпусов научного центра. В результате подрядчик получил около 30 млн рублей и сдал работу, нарушив сроки.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. Учреждение было создано в 1974 году как закрытый институт по разработке вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

"Вектор" является единственной за Уралом организацией, которая имеет сертификат GMP (надлежащая производственная практика) для производства вакцин.

Новосибирская область Кольцово ГНЦ Вектор Валерий Михеев

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