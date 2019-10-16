Наследник дома Романовых возглавил первый в России фудшеринговый банк

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Великий князь Георгий Михайлович Романов, считающийся наследником Дома Романовых, стал председателем управляющего совета Фонда продовольствия "Русь", который занимается промышленным фудшерингом. Об этом пресс-служба фонда объявила в канун Всемирного дня продовольствия ООН 16 октября.

Своей первоочередной задачей князь назвал открытие региональных отделений фонда по всей стране, чтобы все нуждающиеся могли получить бесплатные продукты. Избрание он назвал большой ответственностью.

"Помогать нуждающимся — это высокая традиция, установленная моими предками, для которых благотворительность во все времена была первостепенным делом", - отметил он.

Фонд "Русь" с 2012 года обеспечивает едой незащищенные слои населения в России, борется с уничтожением излишков продуктов ради их рационального перераспределения и способствует реализации "Доктрины продовольственной безопасности России". За семь лет фонд спас от уничтожения более 30 тонн продуктов и обеспечил около 150 тысяч человек бесплатной едой и товарами первой необходимости, которые они получали ежемесячно, говорится в пресс-релизе.

Организация распределяет продукты через приходы РПЦ и другие религиозные и благотворительные структуры, а также с помощью органов соцзащиты населения. С фондом сотрудничают крупные российские производители, сети общепита и ритейлеры, с которыми заключены постоянные договоры пожертвования.