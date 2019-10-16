Поиск

Наследник дома Романовых возглавил первый в России фудшеринговый банк

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Великий князь Георгий Михайлович Романов, считающийся наследником Дома Романовых, стал председателем управляющего совета Фонда продовольствия "Русь", который занимается промышленным фудшерингом. Об этом пресс-служба фонда объявила в канун Всемирного дня продовольствия ООН 16 октября.

Своей первоочередной задачей князь назвал открытие региональных отделений фонда по всей стране, чтобы все нуждающиеся могли получить бесплатные продукты. Избрание он назвал большой ответственностью.

"Помогать нуждающимся — это высокая традиция, установленная моими предками, для которых благотворительность во все времена была первостепенным делом", - отметил он.

Фонд "Русь" с 2012 года обеспечивает едой незащищенные слои населения в России, борется с уничтожением излишков продуктов ради их рационального перераспределения и способствует реализации "Доктрины продовольственной безопасности России". За семь лет фонд спас от уничтожения более 30 тонн продуктов и обеспечил около 150 тысяч человек бесплатной едой и товарами первой необходимости, которые они получали ежемесячно, говорится в пресс-релизе.

Организация распределяет продукты через приходы РПЦ и другие религиозные и благотворительные структуры, а также с помощью органов соцзащиты населения. С фондом сотрудничают крупные российские производители, сети общепита и ритейлеры, с которыми заключены постоянные договоры пожертвования.

Георгий Романов Фонд продовольствия Русь РПЦ

Новости

Минздрав назвал число алкоголиков в РФ

Минздрав назвал число алкоголиков в РФ

Фигуранта "дела 27 июля" Емельянова арестовали до 14 декабря

Суд отклонил апелляции о мерах пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Россияне не увидели риска потери работы из-за масштабной роботизации

Россияне не увидели риска потери работы из-за масштабной роботизации

Путин подписал закон о штрафе до 1 млн руб. для нелегальных детских лагерей

Промсвязьбанк до конца года станет собственником Связь-банка

МВД РФ выявило более 100 фактов финансирования террористов в 2019 году

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');