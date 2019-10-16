Житель Ставрополья попался на краже реквизита на съемках сериала

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ессентуках против местного жителя, который подозревается в краже имущества российской кинокомпании со съемочной площадки, сообщает в среду городской отдел МВД.

"В дежурную часть обратились администраторы кинокомпании, которая снимает на Кавминводах сериал. Пока съемочная группа была увлечена процессом, со съемочной площадки пропал контейнер с реквизитом и телефонами некоторых членов группы, который находился возле вагончика, в котором переодевались артисты. Также пропала стремянка. Общий ущерб - около 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить личность вора. Местные жители сообщили, что видели мужчину со стремянкой, который предлагал купить некоторые вещи, похожие на пропавшие. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, он находится под подпиской о невыезде.

По данным полиции, подозреваемый свою вину признал и сразу же отдал вещи, которые он украл со съемочной площадки.

Глава города Ессентуки Александр Некристов в инстаграм сообщил, что в городе снимают фильм "Роза чайная" - романтическую комедию со Светланой Ходченковой в главной роли.