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В агентстве лесного хозяйства Бурятии прошли обыски по делу о вырубке леса на Байкале

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обыски прошли в здании агентства лесного хозяйства Бурятии в рамках уголовного дела в отношении руководителя ведомства Александра Мартынова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что цель обысков - проверить полученные данные о том, что Мартынов в интересах коммерческих организаций мог подписывать документы, позволяющие проводить сплошные вырубки лесных насаждений на побережье Байкала.

Пресс-служба отмечает, что такие вырубки запрещены статьей 11 федерального закона "Об охране озера Байкал".

Как сообщалось, в декабре 2018 года Мартынов заключил с руководителем одного из предприятий договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождения полезных ископаемых. Компании передали в аренду лесной участок площадью 47,7 га с лесными насаждениями на 31,5 га, расположенный на территории Прибайкальского участкового лесничества. В соответствии с проектом освоения был вырублен лес на всей площади. Объем вырубки составил 1 тыс. 628 куб. м. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 11,5 млн рублей, а уникальной экосистеме озера Байкал причинен невосполнимый ущерб.

Мартынов стал фигурантом уголовного дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

СКР Бурятия Байкал

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