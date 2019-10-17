Школьницу на Сахалине избили за напоминание учителю о домашнем задании

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ученики четвертого класса средней школы в сахалинском Поронайске избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о забытом домашнем задании. Девочка госпитализирована.

Инцидент произошел 15 октября.

Поронайская городская прокуратура организовала проверку по факту избиения. После проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в четверг.

В Поронайском отделе полиции "Интерфаксу" сообщили, что тоже проводят проверку "по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней". Опрошены педагоги, одноклассники девочки.

В школе ситуацию не комментируют.

Местным СМИ родители девочки рассказали, что их дочь в конце урока напомнила педагогу, что та забыла задать им домашнее задание. После уроков на выходе из школы на девочку напали одноклассники и избили ее. Дома девочка почувствовала себя плохо, родители отвезли ее в больницу.