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В школе на Сахалине, где избили четвероклассницу, проведут проверку

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Служебная проверка пройдет в школе сахалинского города Поронайск, где 15 октября четвероклассники избили одноклассницу за напоминание учителю о домашнем задании, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

По ее данным, в ходе проверки будет дана оценка действий директора учебного заведения и классного руководителя. На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей.

"Распоряжение о проведении служебной проверки по данному факту уже выпущено в министерстве. Сегодня в Поронайске пройдет встреча с педагогическим коллективом, родителями этого класса", - приводит пресс-служба слова Мурашовой.

У министра образования запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы, а также усилить контроль за учениками.

Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле.

"Сейчас для нас главное - разобраться в этой ситуации, выяснить, что было упущено в организации воспитательного процесса, и исключить такие случаи в будущем", - приводит пресс-служба слова Устиновской.

15 октября в школе Поронайска ученики четвертого класса избили одноклассницу, которая напомнила учителю, что та забыла задать им домашнее задание. После уроков на выходе из школы на девочку напали одноклассники и избили ее. Дома девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. Прокуратура и следственное управление СКР по Сахалинской области проводят проверки, в том числе на факты халатности руководства школы.

Сахалин Поронайск

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