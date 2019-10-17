Поиск

МИД сообщил, сколько граждан США отбывают наказание и находятся под следствием в РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В местах заключения или под следствием в России в настоящий момент находятся 22 гражданина США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По имеющимся данным, в местах заключения в России находятся 22 гражданина США" это те, кто отбывает различные сроки, наказания по судебным приговорам и те, кто находится под следствием", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"Есть еще один подследственный, он пребывает под домашним арестом... все они обвиняются в различных, но конкретных уголовных преступлениях, включая мошенничество, контрабанду наркотиков, ограбление и даже изнасилование", - отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова опровергла утверждения о том, что российские власти арестовывают американцев с тем, чтобы впоследствии обменять их на россиян, находящихся в местах заключения на территории США. "Никто в России американцев, как они (американские СМИ - ИФ) пишут, для обмена (на россиян - ИФ) не арестовывает", - заявила представитель МИД РФ.

МИД РФ США

Новости

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Захарова заявила, что США никогда не опровергали обвинения Уилана в шпионаже

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

Ученица найдена мертвой в школе в Новосибирске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');