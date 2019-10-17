МИД сообщил, сколько граждан США отбывают наказание и находятся под следствием в РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В местах заключения или под следствием в России в настоящий момент находятся 22 гражданина США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По имеющимся данным, в местах заключения в России находятся 22 гражданина США" это те, кто отбывает различные сроки, наказания по судебным приговорам и те, кто находится под следствием", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"Есть еще один подследственный, он пребывает под домашним арестом... все они обвиняются в различных, но конкретных уголовных преступлениях, включая мошенничество, контрабанду наркотиков, ограбление и даже изнасилование", - отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова опровергла утверждения о том, что российские власти арестовывают американцев с тем, чтобы впоследствии обменять их на россиян, находящихся в местах заключения на территории США. "Никто в России американцев, как они (американские СМИ - ИФ) пишут, для обмена (на россиян - ИФ) не арестовывает", - заявила представитель МИД РФ.