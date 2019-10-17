Поиск

Семья Нурмагомедова открестилась от избиения бойца Мирзаева

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Семья Хабиба Нурмагомедова не имеет отношения к избиению бойца Расула Мирзаева в декабре 2016 года, заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции в четверг.

"Наша семья к этому непричастна. Расул сидел с Лобовым, до него (Лобова) начали докапываться и он (Мирзаев) заступился. Я посмотрел это видео (избиения Мирзаева) - это очень жестоко, я не считаю, что это правильно. Если бы их (избивавших) нашли, то они бы понесли наказание, но это вопрос к следователям", - сказал Нурмагомедов.

Ранее в интернете появилось видео от декабря 2016 года, на котором зафиксировано жестокое избиение Мирзаева неизвестными, которые требовали от него извинений. Отмечалось, что к инциденту причастна семья Нурмагомедова. Якобы на Мирзаева совершили нападение поклонники и родственники Хабиба Нурмагомедова, так как Мирзаев вступился за другого бойца - Артема Лобова, который является другом Коннора Макгрегора.

В январе 2017 года сообщалось о возбуждении уголовного дела по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия" ( ст. 112 УКРФ) и "нарушение неприкосновенности жилища" (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах.

В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела. Во время драки Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова. Тот ударился об асфальт, а позднее скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши. Мирзаев в итоге был приговорен к двум годам ограничения свободы.

Хабиб Нурмагомедов Расул Мирзаев

Новости по теме

Новости

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Захарова заявила, что США никогда не опровергали обвинения Уилана в шпионаже

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

Ученица найдена мертвой в школе в Новосибирске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');