Семья Нурмагомедова открестилась от избиения бойца Мирзаева

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Семья Хабиба Нурмагомедова не имеет отношения к избиению бойца Расула Мирзаева в декабре 2016 года, заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции в четверг.

"Наша семья к этому непричастна. Расул сидел с Лобовым, до него (Лобова) начали докапываться и он (Мирзаев) заступился. Я посмотрел это видео (избиения Мирзаева) - это очень жестоко, я не считаю, что это правильно. Если бы их (избивавших) нашли, то они бы понесли наказание, но это вопрос к следователям", - сказал Нурмагомедов.

Ранее в интернете появилось видео от декабря 2016 года, на котором зафиксировано жестокое избиение Мирзаева неизвестными, которые требовали от него извинений. Отмечалось, что к инциденту причастна семья Нурмагомедова. Якобы на Мирзаева совершили нападение поклонники и родственники Хабиба Нурмагомедова, так как Мирзаев вступился за другого бойца - Артема Лобова, который является другом Коннора Макгрегора.

В январе 2017 года сообщалось о возбуждении уголовного дела по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия" ( ст. 112 УКРФ) и "нарушение неприкосновенности жилища" (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах.

В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела. Во время драки Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова. Тот ударился об асфальт, а позднее скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши. Мирзаев в итоге был приговорен к двум годам ограничения свободы.