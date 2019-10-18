Сергей Лавров: Россия будет помогать наладить контакты между Дамаском и Анкарой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как Россия видит пути урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии, решение курдской проблемы вкупе с обеспечением безопасности Турции и восстановлением территориальной целостности страны; а также о том, как Россия ответит на создаваемые США ракеты, которые запрещены "похороненным" Вашингтоном ДРСМД.

- Могли бы Вы прокомментировать заявление министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия якобы дала обещание обеспечить отвод курдских сил от границ с Турцией?

- Я такого заявления не видел. Он сказал, что ценит нашу позицию, которая признает наличие законных озабоченностей Турецкой Республики и предполагает их урегулирование в рамках договоренностей между заинтересованными сторонами. Это на самом деле так. Мы готовы и будем стараться сделать так, чтобы Аданское соглашение 1998 года заработало. Для этого будем помогать наладить контакты между сторонами этого соглашения, которых пока нет. Будем выступать за то, чтобы курдская проблема в рамках территориальной целостности и суверенитета Сирии была урегулирована через диалог между лидерами курдов и законными властями в Дамаске. Еще раз подчеркну, комплекс этих шагов реализуется на базе принципиального понимания, что это должно привести к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии, в рамках которых будут жить и курды, и другие этноконфессиональные группы САР. Это будет урегулировано таким образом, чтобы Турция ощущала безопасность на своих границах. Думаю, это сложный процесс, учитывая накопившиеся противоречия в этой части Ближнего Востока, но вполне реалистичный. Будем всячески содействовать тому, чтобы он увенчался успехом.

- Давали ли мы заверения Турции, о которых говорит турецкий министр иностранных дел Чавушоглу, в том, что будем обеспечивать отвод войск?

- Мы будем способствовать такому диалогу, который приведет к формированию "на земле" реалий, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность Сирии и интересы безопасности Турции.

- Сейчас существует проблема бегства боевиков ИГИЛ из лагерей на северо-востоке страны в результате турецкой операции. Учитывая, что в этом районе Сирии есть наша военная полиция, сирийские силы, готовы ли мы совместно с сирийцами обеспечить "герметичность" этих лагерей и всячески препятствовать этому процессу?

- Там, где находятся эти лагеря, пока еще нет ни нашей военной полиции, ни сирийских вооруженных сил. Проблема существует. Она была признана вчера Советом Безопасности ООН, который выразил особую озабоченность тем, что в результате происходящего игиловцы могут разбежаться по Сирии и соседним странам. Никто не знает, как далеко они смогут проникнуть. Сейчас такого рода вещи случаются, и игиловцы "всплывают" в Афганистане, Индонезии, Малайзии, других странах Юго-Восточной Азии. Проблема серьезная. Мы слышим заявления о том, что эти лагеря надежно охраняются, но гарантий, что игиловцы оттуда не побегут, нет. Есть даже сообщения, пока не подтвержденные, что кто-то уже оттуда выехал. Маршрут следования этих людей неизвестен.

Хочу еще раз заострить внимание на следующем: сейчас наши западные, прежде всего европейские, коллеги громогласно заявляют, что нельзя допустить, чтобы игиловцы опять расползлись из этих лагерей по всему региону, другим странам, угрожая в том числе и Европе. Такие заявления звучат в первую очередь из уст представителей тех государств, которые все время, пока эти лагеря с игиловцами существовали, категорически отказывались забирать к себе для совершения правосудия своих собственных граждан, которым в своем время было предоставлено гражданство, но сейчас почему-то европейцы забирать их к себе назад не хотят. Я уже говорил об этом. Убежден, что те, кто в свое время приютил людей, ставших впоследствии террористами, должны за них отвечать.

- Лидеры различных стран называют турецкую операцию нелегитимной. Разделяем ли мы эту позицию?

- Мы уже высказались очень четко. Считаем, что у Турции есть законные озабоченности проблемой безопасности своих границ перед лицом террористических и экстремистских угроз, которые сейчас сохраняются на территории Сирии. Одновременно убеждены (и будем добиваться этого), что решить проблему можно и нужно через диалог.

- Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже нет, но вопросы к нему остались. Завершена ли межведомственная работа по выработке ответных мер на недавние испытания Вашингтоном ракеты средней дальности? Планируем ли мы в ближайшей перспективе начать испытания аналогичных ракет и их производство? Насколько понимаем, в случае размещения США ракет в Европе решающим будет фактор "подлетного времени".

- На это все давно отвечено. В самом начале, когда американцы официально 2 февраля этого года запустили процедуру денонсирования Договора о ракетах средней и меньшей дальности, президент России Владимир Путин заявил, что мы будем действовать зеркально. Если американцы приостанавливают участие в договоре, то мы сделаем то же самое. Если они его денонсируют, то тут от нас уже ничего не зависит. Если они после денонсации будут разрабатывать соответствующие вооружения, то мы тоже будем этим заниматься. Но когда и если мы создадим такие вооружения – а учитывая, что американцы уже испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету, то мы их создадим – мы не будем их размещать ни в одном регионе мира до тех пор, пока соответствующие системы американского производства не появятся в той или иной части земного шара. Это не просто заявление. Мы перевели его потом в форму предложения, которое было сделано американцам и членам НАТО, принять двусторонний встречный обоюдный мораторий на размещение таких вооружений где бы то ни было, начиная с Европы, а также в Азии. Ответа нет. Более того в отношении Азии американские военные публично заявляют, что будут готовить размещение этих вооружений в азиатском регионе. Президент России Путин не так давно это комментировал. Он сказал, что мы понимаем, кто является главной целью этих замыслов. Но размещать эти вооружения американцы планируют в непосредственной близости от наших границ, поэтому мы тоже будем иметь это в виду. Повторю, ответа на предложение объявить такой мораторий с обеих сторон мы так и не услышали. По-прежнему оставляем это предложение на столе переговоров.

Что касается конкретных мер по военно-техническому ответу, они принимаются ведомствами, которые за это отвечают. Еще раз подчеркну, что президент России Путин сказал о том, что если такие вооружения будут создаваться, мы будем вынуждены поступать таким же образом.