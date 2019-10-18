Двое военных попали в больницу после нападения медведя на Курилах

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих на Южных Курилах пострадали в ночь на пятницу от нападения медведя, оба они госпитализированы, сообщил агентству "Интерфакс" мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко.

"Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь. Обстоятельства нападения мне неизвестны", - сказал он.

По словам Власенко, военнослужащие на своем автомобиле добрались до больницы в Южно-Курильске, где двое из них были госпитализированы. Один из военных находится в очень тяжелом состоянии, добавил он.

Чиновник уточнил, что нападение произошло в десяти км от Южно-Курильска (о. Кунашир), туда выехали охотоведы.