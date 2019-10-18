Власти Камчатки отчитались о доставке угля в село, попавшее в сюжет программы Навального

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В село Средние Пахачи на Камчатке, где в 1999 году была разрушена котельная, доставили партию угля по поручению губернатора края Виктора Илюхина. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Из-за этого села у Илюхина получился заочный диалог с оппозиционером Алексеем Навальным.

25 сентября министр ЖКХ Камчатки Олег Кукиль отчитался о готовности Средних Пахачей к отопительному сезону и о запуске котельной в селе. Местный житель снял разрушенную котельную на видео, процитировав отчет министра. Его ролик Навальный 26 сентября включил в выпуск "Навальный Live" и раскритиковал чиновников.

Губернатор после этого заявил "Ведомостям" и "Коммерсанту", что министр перепутал поселки, а Навальный не сказал всей правды и утаил, что село последние 20 лет отапливается без общей котельной. Он предложил оппозиционеру приобрести "бесценный управленческий опыт" и возглавить одно из отдаленных сел региона.

Между тем, в начале октября Илюхин приехал в Средние Пахачи, провел там сход, поговорил с местными жителями и затем дал чиновникам ряд поручений, в том числе в связи с отопительным сезоном, следует из пресс-релиза краевого правительства.

Вице-премьер Камчатки Сергей Хабаров 18 октября сообщил, что в село доставили первую партию угля вездеходом. До открытия зимней автотрассы в село хотят доставить 45 тонн угля, его должно хватить на первые два месяца отопительного сезона. Всего селу нужно около 100 тонн угля, подсчитали чиновники. Также они решили создать в Средних Пахачах запас угля на базе "Корякэнерго", чтобы местные жители могли там закупаться по мере возможностей. Сейчас заявки на обеспечение углем подали 39 домовладений. Кроме того, власти решили помочь селянам с заготовкой дров и отвели для этого лесосеку.

Село Средние Пахачи расположено в Олюторском районе Камчатского края на реке Пахача. В селе проживают 338 жителей, есть школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт и администрация сельского поселения, которые обеспечены тепловой энергией от бойлерных водонагревателей.