Поиск

Власти Камчатки отчитались о доставке угля в село, попавшее в сюжет программы Навального

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В село Средние Пахачи на Камчатке, где в 1999 году была разрушена котельная, доставили партию угля по поручению губернатора края Виктора Илюхина. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Из-за этого села у Илюхина получился заочный диалог с оппозиционером Алексеем Навальным.

25 сентября министр ЖКХ Камчатки Олег Кукиль отчитался о готовности Средних Пахачей к отопительному сезону и о запуске котельной в селе. Местный житель снял разрушенную котельную на видео, процитировав отчет министра. Его ролик Навальный 26 сентября включил в выпуск "Навальный Live" и раскритиковал чиновников.

Губернатор после этого заявил "Ведомостям" и "Коммерсанту", что министр перепутал поселки, а Навальный не сказал всей правды и утаил, что село последние 20 лет отапливается без общей котельной. Он предложил оппозиционеру приобрести "бесценный управленческий опыт" и возглавить одно из отдаленных сел региона.

Между тем, в начале октября Илюхин приехал в Средние Пахачи, провел там сход, поговорил с местными жителями и затем дал чиновникам ряд поручений, в том числе в связи с отопительным сезоном, следует из пресс-релиза краевого правительства.

Вице-премьер Камчатки Сергей Хабаров 18 октября сообщил, что в село доставили первую партию угля вездеходом. До открытия зимней автотрассы в село хотят доставить 45 тонн угля, его должно хватить на первые два месяца отопительного сезона. Всего селу нужно около 100 тонн угля, подсчитали чиновники. Также они решили создать в Средних Пахачах запас угля на базе "Корякэнерго", чтобы местные жители могли там закупаться по мере возможностей. Сейчас заявки на обеспечение углем подали 39 домовладений. Кроме того, власти решили помочь селянам с заготовкой дров и отвели для этого лесосеку.

Село Средние Пахачи расположено в Олюторском районе Камчатского края на реке Пахача. В селе проживают 338 жителей, есть школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт и администрация сельского поселения, которые обеспечены тепловой энергией от бойлерных водонагревателей.

Камчатка Виктор Илюхин Алексей Навальный Средние Пахачи Олег Кукиль

Новости

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Сергей Лавров: Россия будет помогать наладить контакты между Дамаском и Анкарой

Сергей Лавров: Россия будет помогать наладить контакты между Дамаском и Анкарой

Набиуллина допустила "более решительное" снижение ставки

Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок

В школе на Сахалине, где избили четвероклассницу, проведут проверку

В школе на Сахалине, где избили четвероклассницу, проведут проверку

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова во главе совета

Миллиарды полковника Захарченко

Мосгорсуд на полгода снизил срок лишения свободы экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода снизил срок лишения свободы экс-полковнику Захарченко

Что произошло за день: четверг, 17 октября

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');