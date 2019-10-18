Годовалый ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в Красноярске

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Грудной ребенок отравился угарным газом во время пожара в жилом доме в Красноярске, где загорелась шахта лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Как заявил представитель ведомства, пострадал ребенок 2018 года рождения, он был госпитализирован.

Ранее в пятницу сообщалось, что пожар в семиэтажном жилом доме в Красноярске, где горит шахта лифта, локализован на площади 150 кв. метров. Из здания были эвакуированы 50 человек. Возгорание тушат 36 специалистов, задействовано 12 единиц техники техники.

Пожар произошел в доме с административными помещениями, возгорание произошло в шахте лифта по всей высоте с первого по седьмой этажи.

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