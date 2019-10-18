Глава кредитного кооператива под Кировом осужден за хищение более 75 млн рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Котельничский районный суд Кировской области приговорил председателя местного кредитного потребительского кооператива к 6,5 годам колонии по обвинению в хищении средств вкладчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

С 2008 по 2016 год обвиняемый уговорил 87 человек инвестировать денежные средства в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Кредитный Ресурс", обещая выплатить проценты. Как пишет местное интернет-издание "Вятка областная", обвиняемый говорил, что полученные деньги собирается использовать для ведения бизнеса.

"В действительности мужчина не намеревался исполнять договорные обязательства. В результате осужденный завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 70 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, в ноябре 2013 года он получил кредит на 6,5 млн рублей в "Сбербанке", предоставив ложные сведения, однако деньги банку не вернул.

Суд признал его виновным по ст.159 УК РФ (мошенничество). Осужденный обжаловал приговор, отмечает "Вятка областная", однако судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда доводы апелляционной жалобы отклонила и оставила вердикт в законной силе. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима, пишет издание.