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СКР в Орле проверит сообщения о падении женщины с ребенком в канализационный люк

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Орловские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о падении женщины с ребенком в канализационный люк, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Как говорится в сообщении, ЧП произошло в Северном районе Орла. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, около магазина женщина не заметила люк, прикрытый фанерой. Она упала туда вместе с годовалым ребенком на руках. К счастью, орловчанка зацепилась локтями за края люка и, благодаря этому, не упала на дно, а также не позволила свалиться туда своему ребёнку. Им помогла находившаяся с ними бабушка. После инцидента упавшая женщина пожаловалась на боль в руке и ребре.

В одном из сообществ жителей Орла в соцсети "ВКонтакте" размещено сообщение, которое, предположительно, оставила упавшая в люк женщина. Автор поста, опубликовавшая фото люка, написала, что отверстие было прикрыто куском ДСП.

"Я позвонила дежурному по городу, который зафиксировал мою жалобу, сказал, что разберутся, кому принадлежит люк, и завтра все устранят.Но оставить это на словах "мы разберемся" я не готова", - подчеркивает автор поста.

Орел СКР

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