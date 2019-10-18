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У России появились новые доказательства принадлежности ей шельфа Северного Ледовитого океана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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По его словам, российское Минобороны провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. "Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", - сказал Борисов в пятницу на заседании Морской коллегии при правительстве в Петербурге.

Он напомнил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. В рамках комиссии уже прошло 11 заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.

Северный Ледовитый океан Россия Юрий Борисов

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