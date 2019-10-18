Актрису Бочкареву лишили водительских прав за отказ пройти проверку на опьянение

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Преображенского района Москвы признал виновной героиню сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву в отказе проходить медосвидетельствование на опьянение, когда ее задержали на улице Стромынка за рулем "Кадиллака", сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Пресс- секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева сообщила "Интерфаксу" в пятницу, что Бочкареву лишили права управления транспортным средством на 1 год и 8 месяцев и назначили штраф 30 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Бочкарева 28 сентября была задержана в Москве с наркотиками, но отказалась от освидетельствования.

В отношении актрисы был составлен административный протокол за нарушение части 1 статьи 12.26 КОАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянение).

В суде уточнили, что заседание проходило без участия Бочкаревой.

В московской полиции 28 сентября сообщали о задержании автомобилистки, у которой был обнаружен пакетик с кокаином, но не называли ее имени. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов. После исследования выяснилось, что в пакете был кокаин.

Отдел дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", сообщили в полиции.