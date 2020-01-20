Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Звезду сериала "Счастливы вместе" оштрафовали на 30 тысяч рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Согласно решению суда, актриса освобождена от уголовной ответственности. О таком наказании ранее просило следствие.

Бочкарева известна ролью в сериале "Счастливы вместе". По данным СМИ, 28 сентября 2019 года она была задержана в Москве в автомобиле с наркотиками, но отказалась от освидетельствования.

В московской полиции тогда сообщили, что сотрудники ДПС остановили в тот день на улице Стромынка на северо-востоке столицы "Кадиллак" под управлением женщины 1980 года рождения. По информации пресс-службы столичного главка полиции, водитель в общении с инспекторами ДПС "заметно нервничала", а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошком массой 0,69 граммов, который, согласно исследованию, оказался кокаином.

На актрису тогда завели административное дело по части 1 статьи 12.26 КОАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянение).

Против Бочкаревой также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до 3 лет лишения свободы. Артистка полностью признала вину.

В октябре 2019 года суд лишил Бочкареву водительских прав на срок 1 год и 8 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.