Ингушский "Институт социальных изменений" признали иностранным агентом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ингушская общественная организация "Институт социальных изменений" внесена в реестр иностранных агентов, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Институт социальных изменений" внесли в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в пятницу, 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента был установлен в ходе проведения республиканским управлением Минюста внеплановой документарной проверки.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ингушская РОО "Институт социальных изменений" была зарегистрирована в 2009 году. Ее деятельностью является дополнительное образование детей и взрослых. Руководит организацией Залина Дзейт.

С 14 октября этого года организация находится в стадии ликвидации.