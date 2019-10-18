Роспотребнадзор опроверг планы по запрету пластиковых пакетов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о сокращении производства пластиковых пакетов, но не о полном их запрете, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Вместе с тем в нем отмечается, что Роспотребнадзор предложил внести изменения в ФЗ "Об отходах производства и потребления", проработав "поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли". В ведомстве высказывают идею о многократном использовании отдельных видов тары и упаковки, В сообщении говорится о необходимости технологии переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство.

Предлагается также стимулировать производство и использование в тароупаковочном хозяйстве многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях. Ведомство также предлагает разрабатывать технологии производства биоразлагаемой тары и упаковки.

Газета "Известия" в пятницу опубликовала материал, в котором говорилось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.

Издание напомнило, что ранее с инициативой запретить пластиковые пакеты в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Опрошенные газетой экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.