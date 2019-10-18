СКР попросил арестовать двух руководителей полиции района Дорогомилово

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство об аресте заместителя начальника ОМВД РФ по московскому району Дорогомилово, начальника полиции Дмитрия Смирнова и его заместителя - начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова, ходатайства следствия уже поступили в суд. По ее словам, Смирнов и Устинов подозреваются в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали Смирнова и Устинова при получении от гражданина 3,5 млн рублей. Руководство столичного главка полиции назначило служебную проверку и пообещало в случае подтверждения вины уволить их по отрицательным мотивам, а их руководителей - привлечь к дисциплинарной ответственности.