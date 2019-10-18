Поиск

СКР попросил арестовать двух руководителей полиции района Дорогомилово

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство об аресте заместителя начальника ОМВД РФ по московскому району Дорогомилово, начальника полиции Дмитрия Смирнова и его заместителя - начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова, ходатайства следствия уже поступили в суд. По ее словам, Смирнов и Устинов подозреваются в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали Смирнова и Устинова при получении от гражданина 3,5 млн рублей. Руководство столичного главка полиции назначило служебную проверку и пообещало в случае подтверждения вины уволить их по отрицательным мотивам, а их руководителей - привлечь к дисциплинарной ответственности.

Москва МВД РФ

Новости по теме

Новости

В РПЦ заявили о бесполезности либерализма для русского народа

Грудной ребенок умер на борту самолета Пхукет - Москва

Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

FATF высоко оценила российскую систему по борьбе с отмыванием денег

Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" вместо Спецстроя

Чиновники и буддисты договорились об очередности взрывов и паломничества у горы Качканар

Военные нашли новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана

Грабителя, застрелившего человека в банке Екатеринбурга, задержали сами посетители

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');