Минюст предложил продлить сроки отчета о финансировании для НКО, чьи спонсоры получают деньги от иностранцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции в проекте приказа продлило на один год сроки предоставления отчета некоммерческих организаций (НКО), финансируемых отечественными источниками, которые в свою очередь получают деньги от иностранцев.

Соответствующий документ ведомство разместило на портале общественной экспертизы. Согласно ему, "предусматривается, что сведения о целях расходования денежных средств (использования имущества) и о фактическом расходовании денежных средств (использовании имущества), полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства (имущество) от иностранных источников, заполняются НКО при представлении документов, содержащих отчет о своей деятельности, начиная с периода за 2020 год".

Пока же указанные сведения за 2019 год некоммерческие организации обязаны представлять с 1 января 2020 года.

В документе отмечается, что предлагаемый проектом приказа перенос срока представления НКО сведений с 2019 года на 2020 год позволит "максимально "безболезненно" адаптировать некоммерческий сектор к представлению отчетности в 2021 году".