В Ярославской области объявлен трехдневный траур по жертвам пожара

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Трехдневный траур объявлен в связи с гибелью семи человек в результате пожара в Ростове Великом Ярославской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в администрации Ростовского района региона.

Траур продлиться вплоть до среды, 23 октября, уточнил собеседник агентства. В администрации также сообщили, что первые похороны состоятся во вторник, 22 октября.

"Завтра состоится прощание с двумя детьми, погибшими в пожаре в минувшие выходные", - сказал собеседник агентства.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали три человека. После пожара в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

20 октября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве семи человек. Дело переквалифицировали на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Как отмечает местное интернет-издание "76.ру", подозреваемый 37-летний мужчина сознался в совершении преступления и рассказал, как именно он это сделал. "Спустился по лестнице вниз, подошел к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошел. Был пьяный", - сообщил задержанным сотрудникам регионального управления (СКР).