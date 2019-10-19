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В Ростове Великом после пожара с семью погибшими ввели режим ЧС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ростове Великом (Ярославская область), где утром в субботу произошел пожар, в котором погибли семь человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

В правительстве не уточнили, до какого времени продлится режим ЧС.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился в 4:48 по Москве в субботу. Открытое горение было ликвидировано в 7:20. Среди погибших пятеро детей. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ростов Великий Ярославская область

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