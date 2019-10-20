Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прорыв сразу двух технологических дамб произошел в Курагинском районе Красноярского края, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская.

"Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился", - сказала она.

Как сообщалось, в рамках уголовного дела, возбужденного после ЧС на золотодобывающей артели и гибели людей, были задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. В офисе компании проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Приоритетной версией причин ЧС следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

Также сообщалось, что в Ростехнадзоре разрушенное гидротехническое сооружение не было зарегистрировано.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.