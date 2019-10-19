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После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Курагинском районе в связи с прорывом дамбы у золотодобывающей артели, сообщили "Интерфаксу" в субботу в краевом МЧС.

В РоссииРаботники артели после прорыва дамбы под Красноярском помогали спасать коллегЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Власти Красноярского края из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело.

Хроника
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино МЧС

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