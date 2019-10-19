В МЧС сообщили о шести пропавших без вести из-за ЧП на дамбе под Красноярском
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МЧС России.
Как отметили в ведомстве, на данный момент, по подтвержденным данным, погибло 15 человек.
Ранее сообщалось о 13 пропавших без вести после прорыва дамбы.
В МЧС добавили, что на месте происшествия к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба.
Как рассказали в пресс-службе министерства, поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС, отметили спасатели.
Как сообщалось, в субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП была организована эвакуация жителей Щетинкино.
В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.
В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.