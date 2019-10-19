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В МЧС сообщили о шести пропавших без вести из-за ЧП на дамбе под Красноярском

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МЧС России.

Как отметили в ведомстве, на данный момент, по подтвержденным данным, погибло 15 человек.

Ранее сообщалось о 13 пропавших без вести после прорыва дамбы.

В МЧС добавили, что на месте происшествия к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба.

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Как рассказали в пресс-службе министерства, поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС, отметили спасатели.

Как сообщалось, в субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП была организована эвакуация жителей Щетинкино.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

Хроника
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино МЧС

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