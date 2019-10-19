В офисе "Сибзолота" прошли обыски по делу о прорыве дамбы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото" в рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, работают две бригады следователей: одна в Красноярске - в офисе "Сибзолота", другая на месте происшествия.

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП была организована эвакуация жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим в результате ЧП.