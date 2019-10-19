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Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Прорыв дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае не угрожает другим населенным пунктам, сообщил журналистам в субботу глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

По его словам, нет угрозы и объектам экономики.

Он уточнил планы по эвакуации людей с места прорыва дамбы. "Об эвакуации из поселков речи не было, речь шла о том, чтобы эвакуировать пострадавших, и мы это сделали - эвакуировали людей, которые нуждаются в специализированной помощи", - сказал Лапшин.

Глава правительства края также сказал журналистам, что работы по поиску пропавших без вести при прорыве дамбы приостановят на ночь, "людям тоже нужно отдохнуть". Как он сообщил, план работы на завтра уже сформирован. При этом круглосуточная работа оперативной группы и штаба будет вестись, "это связано и с размещением людей, там почти 300 человек, их нужно накормить, разместить", отметил он.

В РоссииВ Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбыВ Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбыЧитать подробнее

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

Хроника
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино

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