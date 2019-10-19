В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы

Прорыв дамбы в Красноярском крае Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает пресс-центр правительства региона в субботу.

Как отметили в пресс-центре, в этот день во всех городах и районах края будут приспущены флаги.

Глава региона поручил Минздраву региона организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнули в пресс-центре.

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП была организована эвакуация жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.

В Курагинском районе края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.