Житель Новосибирска подал в суд на Роспотребнадзор из-за шумных вертолетов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Местный житель подал в Железнодорожный районный суд Новосибирска административный иск против регионального Управления Роспотребнадзора, так как ведомство отказалось проверить законность полетов вертолетов на низкой высоте над жилым районом, говорится в сообщении суда.

В исковом заявлении говорится, что на территории Заельцовского района Новосибирска вертолеты часто летают на малой высоте, "что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками на жителей указанного района, нарушает их покой и право на отдых в ночное время".

Истец в мае обратился в Роспотребнадзор с жалобой, в которой просил проверить законность полетов ночью вблизи жилых домов, а также уровни звукового давления и звука на территории жилой застройки. Ведомство назвало проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы невозможным. Такой ответ, по мнению заявителя, нарушил его права.

Судебное заседание назначено на 8 ноября 2019 года.