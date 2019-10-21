Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Айнур Абдулнасыров Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Дюртюлинский районный суд Башкортостана отправил на принудительное психиатрическое лечение основателя сервиса LinguaLeo за убийство сестры.

Как сообщает Дюртюлинская межрайонная прокуратура региона, в отношении подсудимого принято решение направить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

Суд установил, что в мае 2019 года 35-летний обвиняемый убил кухонным ножом сестру "из-за возникших личных неприязненных отношений", женщина скончалась от множественных ран и кровопотери.

У следователей возникли сомнения во вменяемости обвиняемого, ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Врачи выявили у мужчины психическое расстройство, в связи с которым он не осознает опасности своих действий.

Отмечается, что "первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году", это подтверждается показаниями свидетелей и медицинскими документами.

В свою очередь башкирские СМИ сообщают, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове. По их данным, его сестра страдала серьезным психическим расстройством и ее неадекватное поведение вызывало недовольство мужчины.

Lingualeo - образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка. По данным из открытых источников, к январю 2018 года общее число пользователей сервиса достигло 17,5 млн.