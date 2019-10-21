"Интерфакс", ОНФ, ФАС и "Комсомольская правда" будут вместе проверять госзакупки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт, Федеральная антимонопольная служба России, Группа "Интерфакс" и газета "Комсомольская правда" объявляют о запуске совместного проекта "Маркер. Госзакупки", в рамках которого будут публиковаться результаты независимого исследования рынка государственных закупок в регионах РФ и материалы, отражающие мнение авторитетных государственных и общественных структур.

Целью проекта является содействие формированию прозрачного, конкурентного рынка госзакупок, а также организация диалога между всеми его участниками для анализа функционирования контрактной системы, совершенствования регулирования, расширения доступа малого и среднего бизнеса к выполнению госзаказа.

Основой независимой экспертизы станут официальные данные о госзакупках, которые будут обработаны с помощью информационно-аналитической системы "Маркер", созданной Группой "Интерфакс" для мониторинга и анализа рынка закупок. В рамках проекта будет проведен анализ ключевых показателей сектора госзакупок конкретного региона с отслеживанием их динамики, включая показатели экономии регионального бюджета, доли закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, объема закупок у единственного поставщика. Особое внимание планируется уделить вопросам выявления признаков недобросовестной конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства.

Итоги проведённого анализа будут публиковаться в спецвыпусках самой многотиражной российской газеты "Комсомольская правда" в регионах исследования и в Москве, а также на интернет-ресурсах информационного агентства "Интерфакс".

Проект "Маркер. Госзакупки" поможет региональным властям повысить эффективность мер по защите и развитию конкуренции, принимаемых в соответствии с указом президента РФ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а также откроет участникам рынка равный доступ к объективной информации о проводимых в регионе госзакупках.

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин:

"Во исполнение Указа Президента РФ "Об основных направлениях государственной конкурентной политики" субъекты РФ приняли региональные Дорожные карты, в рамках которых намечены конкретные меры по развитию конкуренции, а также утверждены контрольные показатели. Важно, чтобы бизнес и граждане почувствовали эффект от мер, принимаемых государственными органами, в том числе ФАС, властями субъектов РФ, муниципальным образованиям. Поэтому результаты этой работы должны обсуждаться не только на совещаниях, но и публично. Однако исключительно позиции чиновников недостаточно, нужны независимые оценки. Необходимо подключить к процессу опытных аналитиков и услышать глас народа. Мы уже использовали материалы анализа "Интерфакса" при подготовке совещаний в ходе работы по региональным дорожным картам в Иркутской области и в Республике Бурятия, в Тюменской, Ханты-Мансийской и Омской областях. Важно, что к этой работе подключится и Общероссийский Народный фронт".

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта: "Активисты проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" с 2013 года занимаются мониторингом государственных закупок по всей стране. Сегодня активисты проекта выявляют крупные картели и реализуют инициативу "Город N". И то, и другое - это работа на повышение конкурентности, а значит эффективности закупок. Проект "Маркер. Госзакупки" - это тоже инструмент повышения прозрачности системы государственного заказа. А еще это площадка для открытого диалога, которая может стать интересной губернаторам как возможность публичного представления своей позиции, объяснения жителям региона (района), почему вовремя не построен детский сад и что мешает исполнить 44-ФЗ.

Губернаторы, готовые к открытому, конструктивному диалогу, вызывают уважение и доверие у людей. Мы на своем примере, реализуя инициативу "Город N", убедились, что региональные власти могут и должны выходить на встречи с общественными активистами и вести диалог о повышении качества жизни людей в малых городах. Убежден, что наш совместный продукт поможет качественно исполнить национальные проекты в рамках госзаказа".

Руководитель проекта "Маркер" Группы "Интерфакс" Галина Джанбаева: "Очень важно перейти от формальной оценки результатов государственных закупок и их влияния на экономику регионов к оценке по сути. Мы надеемся, что накопленные проектом "Маркер" компетенции в обработке данных в сфере закупок и используемые нами современные технологии обработки больших данных помогут вывести экспертизу закупок на качественно новый уровень".

Заместитель генерального директора АО "ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов: "Достоверная информация из первых рук становится все более востребованной обществом - проблема же в том, что чем больше источников, тем сложнее разобраться, где правда, а где ложь. Это дает почву для злоупотреблений - обычным делом стали так называемые "фейкньюс", сообщения, которые намеренно вводят людей в заблуждение. Сферы госзакупок это касается не в последнюю очередь, ведь речь идет об очень больших деньгах. Совместно с "Интерфаксом" мы намерены показать реальную картину - насколько правильно используются государственные средства в разных регионах, для кого это просто "освоение средств", а для кого реальная задача по улучшению инфраструктуры и социального самочувствия жителей. Уверены, что проект станет реальным инструментом повышения эффективности в этой сфере".