В Кремле посоветовали аналитически относиться к данным Росстата о доходах россиян

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обнародованные данные Росстата, согласно которым половине россиян хватает денег только на еду.

Он отметил, что к таким сообщениям следует относиться аналитически.

"Давайте не будем забывать, что буквально несколько месяцев назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь и т.д. Откуда берутся эти данные, трудно понять", - сказал Песков.

По его словам, подобные исследования можно объяснить только с научно-социологической точки зрения - "чтобы социологи и ученые объясняли".

Ранее СМИ приводили данные Росстата, из которых следует, что в 2019 году 49,4% российских семей денег хватало только на еду и одежду. Это на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее.

При этом зафиксировано сокращений числа домохозяйств, у которых есть деньги на еду, но покупать новую одежду и оплачивать услуги ЖКХ уже проблематично. В первом квартале года таковых оказалось 15,2%, во втором - 14,1%.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (58,8%), многодетных семей (56,1%) и неполных семей (53,9%).