В Петербурге задержан рабочий, угнавший два асфальтоукладчика с фирмы Дацика

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полицейские Северной столицы раскрыли хищение дорожной спецтехники у фирмы, заместителем руководителя которой является Вячеслав Дацик.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД во вторник, в минувшее воскресенье, 20 октября, в полицию обратился заместитель гендиректора одной из коммерческих организаций с заявлением о том, что работник его предприятия похитил два дорожных катка стоимостью 1 млн 90 тыс. и 955 тыс. рублей. Было возбуждено дело о краже.

В тот же день сотрудники полиции обнаружили машину за 955 тыс. рублей в пункте приема металла недалеко от места хищения, местонахождение второго асфальтоукладчика устанавливается. Подозреваемый, 34-летний автослесарь, задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сообщили в полиции.

Информированный источник в свою очередь уточнил "Интерфаксу", что потерпевшим по делу является Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" - неоднократно судимый националист, в прошлом участник боев без правил в супертяжелом весе, а ныне заместитель гендиректора ООО "Управляющая компания Евротракт". Задержанный - гражданин Белоруссии Владимир Урицкий, регистрации в Петербурге и Ленинградской области он не имеет.

По мнению Дацика, организатором преступления является подруга Урицкого, отметил источник.