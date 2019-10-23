Уголовное дело завели в отношении жителя Камчатки, укусившего инспектора ГИБДД

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело заведено в отношении 26-летнего жителя Вилючинска Красноярского края, который укусил за ухо сотрудника ГИБДД, задержавшего его за правонарушение, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По ее данным, сотрудники ДПС в городе Вилючинске утром 19 октября задержали местного жителя, который "вел себя неадекватно, бегал по проезжей части дороги". Они провели его в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения. В автомобиле задержанный мужчина набросился на инспектора ДПС и вцепился зубами ему в ухо. Инспектор получил укушенную травму ушной раковины.

Сотрудники ГИБДД провели задержанного на местную станцию "скорой помощи" для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Не желая проходить указанную процедуру, он ударил инспектора ДПС в глаз, тот получил кровоподтек глазничной области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Вилючинска. Он подозревается по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.