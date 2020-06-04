Укусивший полицейского житель Кузбасса получил срок в колонии строгого режима

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кузбассе городской суд Юрги приговорил 35-летнего местного жителя к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Как сообщили в региональном СК, год назад он укусил полицейского, который хотел его задержать.

Суд и следствие установили, что в июне 2019 года подсудимый был пьян и спал на улицей. Прохожие вызвали ему скорую. Медики его осмотрели и вызвали полицию. Полицейские решили доставить его в отдел.

Он отказался и попытался убежать. Один из полицейских его догнал и попытался задержать. Он укусил полицейского за руку.

Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Он вину признал.