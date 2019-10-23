Премия "Русский Букер" прекратила существование из-за безденежья

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.

"Переговоры с возможными спонсорами шли вплоть до июня 2019 года, после чего премия должна прекратить свое существование в силу отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты. В ближайшее время мы не планируем закрытие фонда "Русский Букер", оставляя тем самым возможность для возобновления премии", - говорится в заявлении на сайте премии, опубликованном в среду, 23 октября.

Последний раз премия вручалась в 2017 году. Ее лауреатом стала Александра Николаенко за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". В течение двух лет после этого премия была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

Как рассказали в руководстве "Русского Букера", за эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но, в конце концов, они не дали результата.

"Мы безмерно благодарны всем, кто в разное время поддерживал премию, но прежде всего читателям, для которых и существовал "Букер", взявший на себя роль путеводителя по современной русской литературе. Теперь, может быть, само завершение премии "Русский Букер" прозвучит тревожным напоминанием о текущем статусе литературы в современном культурном пространстве", - говорится в заявлении.

Лауреатами премии в разные годы становились Владимир Маканин, Булат Окуджава, Григорий Вадимов, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Рубен Гальего, Александр Иличевский, Александр Снегирев и Петр Алешковский и другие.

Премия "Русский Букер" основана в 1991 году как первая негосударственная премия в России после 1917 года, первое вручение награды состоялось в 1992 году. Премия присуждалась ежегодно за лучший роман года на русском языке.